Таблетки від захитування та нудоти (Dimenhydrinate tablets)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
100,61
Економія при броні: -3,37 грн
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
205,18
Економія при броні: -18,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
205,91
Економія при броні: -22,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
103,70
Економія при броні: -5,70 грн
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -27,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
103,70
Економія при броні: -5,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
103,70
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
205,56
Економія при броні: -22,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
206,95
Економія при броні: -18,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс