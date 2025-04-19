Таблетки від захитування та нудоти (Dimenhydrinate tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
206,40
Економія при броні: -18,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
199,89
Економія при броні: -11,49 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
211,60
Економія при броні: -31,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
207,43
Економія при броні: -9,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
207,61
Економія при броні: -9,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
207,88
Економія при броні: -27,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
104,00
Економія при броні: -10,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
208,49
Економія при броні: -27,30 грн