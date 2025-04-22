Таблетки від захитування та нудоти (Dimenhydrinate tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 264 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Біла ромашка
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Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,03
Економія при броні: -6,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -29,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -29,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
210,87
Економія при броні: -24,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -29,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -29,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
206,02
Економія при броні: -10,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
223,10
Економія при броні: -29,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
211,13
Економія при броні: -21,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Таблетки від захитування та нудоти таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
220,14
Економія при броні: -13,40 грн