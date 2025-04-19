Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
В містах поряд
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
161.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
213,00
Економія при броні: -6,39 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
180.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
209.0 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
213,00
Економія при броні: -6,39 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
209.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
203,00
Економія при броні: -6,09 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
218.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
219.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
219.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
189,00
Економія при броні: -5,67 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
220.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
179,00
Економія при броні: -5,37 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
250.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
265.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
204,00
Економія при броні: -6,12 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
268.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
179,00
Економія при броні: -5,37 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
284.4 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
284.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
327.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
208,00
Економія при броні: -6,24 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
327.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
327.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
328.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
220,00
Економія при броні: -11,00 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
334.1 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
171,00
Економія при броні: -5,13 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
350.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
183,00
Економія при броні: -5,49 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
363.0 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
188,00
Економія при броні: -5,64 грн