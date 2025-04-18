Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Харків
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
1.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
2.4 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
5.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
10.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
193,00
Економія при броні: -3,86 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
412.4 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
215,00
Економія при броні: -15,05 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
420.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -4,12 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
485.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
213,00
Економія при броні: -10,65 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
494.1 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
513.7 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
188,00
Економія при броні: -5,64 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
542.2 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
171,00
Економія при броні: -5,13 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
546.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
547.5 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
547.9 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
548.1 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
208,00
Економія при броні: -6,24 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
548.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
183,00
Економія при броні: -5,49 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
565.6 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
220,00
Економія при броні: -11,00 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
597.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
597.4 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
612.1 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
204,00
Економія при броні: -6,12 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
616.8 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
179,00
Економія при броні: -5,37 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
625.0 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
656.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
189,00
Економія при броні: -5,67 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
656.3 км
Олфен™ гель гель 1 % туба 50 г №1
Тева Украина
206,00
Економія при броні: -6,18 грн