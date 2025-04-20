Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,10
Економія при броні: -1,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,45
Економія при броні: -2,05 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
63,94
Економія при броні: -1,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,61
Економія при броні: -4,91 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
65,74
Економія при броні: -3,34 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,15
Економія при броні: -4,75 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,71
Економія при броні: -2,31 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,10
Економія при броні: -4,40 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
63,23
Економія при броні: -0,83 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,71
Економія при броні: -5,01 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,79
Економія при броні: -8,09 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,79
Економія при броні: -5,39 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,82
Економія при броні: -5,42 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,10
Економія при броні: -4,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,64
Економія при броні: -4,94 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,03
Економія при броні: -1,63 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,79
Економія при броні: -8,09 грн