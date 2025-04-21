Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
45,22
Економія при броні: -2,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,50
Економія при броні: -4,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
23,08
Економія при броні: -1,44 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,10
Економія при броні: -2,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,80
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,40
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
61,50
Економія при броні: -3,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 7
2.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
23,11
Економія при броні: -1,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,80
Економія при броні: -3,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,80
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168-Б
3.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,50
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
3.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,40
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,50
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,80
Економія при броні: -3,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 16
4.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум