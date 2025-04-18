Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Одеса
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,10
Економія при броні: -2,70 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,50
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,40
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,10
Економія при броні: -2,70 грн
Верона
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Маргарита
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мишель
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
5.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Жасмін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
5.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Роза
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
5.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Агата
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 6/2
5.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Венера
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 8
5.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум