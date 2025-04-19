Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,10
Економія при броні: -4,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
41,69
Економія при броні: -0,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,51
Економія при броні: -2,09 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,14
Економія при броні: -2,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,15
Економія при броні: -2,01 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,14
Економія при броні: -2,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,86
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
6.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
23,11
Економія при броні: -2,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
В містах поряд
Подорожник
Зубра, вул. Франка Івана, 95-Б
7.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
62,50
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франкове, пл. Ринок, 33
22.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
47,36
Економія при броні: -6,00 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
24.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
44,84
Економія при броні: -0,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Вокзальна, 6-Б
24.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,50
Економія при броні: -6,20 грн