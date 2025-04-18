Київ (адресу не вказано)
Доступно в 230 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,40
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,50
Економія при броні: -4,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,51
Економія при броні: -2,09 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,10
Економія при броні: -2,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,14
Економія при броні: -2,01 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
58,00
Економія при броні: -4,06 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,51
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,14
Економія при броні: -2,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,50
Економія при броні: -4,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,14
Економія при броні: -2,01 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум