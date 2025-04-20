Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,15
Економія при броні: -4,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,40
Економія при броні: -6,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,15
Економія при броні: -7,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,64
Економія при броні: -2,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,10
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,64
Економія при броні: -2,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,40
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 10/7
5.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
46,36
Економія при броні: -4,67 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,10
Економія при броні: -4,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
64,07
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,12
Економія при броні: -7,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18-К
6.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
45,22
Економія при броні: -3,54 грн