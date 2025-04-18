Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,40
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,10
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
68,90
Економія при броні: -4,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,50
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
12.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
1.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Гостинний Двір, 9
1.7 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
4.7 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
5.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
5.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум