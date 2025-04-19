Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,50
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,50
Економія при броні: -6,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,40
Економія при броні: -6,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
22,35
Економія при броні: -2,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
23,11
Економія при броні: -2,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,40
Економія при броні: -6,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,40
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
69,50
Економія при броні: -6,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
5.5 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
67,10
Економія при броні: -4,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Дніпро, тупик Запорізький, 5
5.9 км
Лінкоміцин капсули 250 мг блістер №30
Корпорація Артеріум