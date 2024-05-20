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Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці, №1 - Одеса (60240) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
63,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
71,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
91,92
Економія: -5,03 грн
86,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
102,37
Економія: -11,86 грн
90,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
92,15
Економія: -5,15 грн
87,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
62,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
59,29 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
86,07
Економія: -11,16 грн
74,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
96,34
Економія: -5,81 грн
90,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
72,99
Економія: -12,45 грн
60,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
95,42
Економія: -20,47 грн
74,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
94,51
Економія: -8,42 грн
86,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
59,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3)
70,62
Економія: -10,59 грн
60,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3)
79,99
Економія: -17,58 грн
62,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
63,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
59,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
61,76 грн