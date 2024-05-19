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Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці, №1 - Львів (60240) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
74,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
59,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
68,38
Економія: -10,67 грн
57,71 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
59,36 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (5)
70,99
Економія: -10,45 грн
60,54 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
58,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
59,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
74,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -20,45 грн
60,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
78,99
Економія: -18,45 грн
60,54 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
56,92
Економія: -2,73 грн
54,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
90,91
Економія: -15,96 грн
74,95 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
66,99
Економія: -6,45 грн
60,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
83,50
Економія: -22,96 грн
60,54 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
74,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
88,50
Економія: -27,96 грн
60,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
59,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
74,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
69,99
Економія: -9,45 грн
60,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
76,99
Економія: -16,45 грн
60,54 грн