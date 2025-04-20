Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
181,63
Економія при броні: -12,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
109,09
Економія при броні: -7,06 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,70
Економія при броні: -38,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
103,00
Економія при броні: -10,00 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
173,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,50
Економія при броні: -38,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
107,33
Економія при броні: -5,23 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,50
Економія при броні: -38,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
100,42
Економія при броні: -3,60 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
100,29
Економія при броні: -3,47 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
205,39
Економія при броні: -12,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн