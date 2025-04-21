Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
173,63
Економія при броні: -19,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,70
Економія при броні: -32,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,50
Економія при броні: -32,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,00
Економія при броні: -32,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,00
Економія при броні: -32,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
171,63
Економія при броні: -17,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
182,20
Економія при броні: -16,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
181,23
Економія при броні: -25,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,50
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
183,80
Економія при броні: -21,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
101,91
Економія при броні: -6,02 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50
Економія при броні: -28,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,40
Економія при броні: -28,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,50
Економія при броні: -32,60 грн