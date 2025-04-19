Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 244 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
99,79
Економія при броні: -6,22 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
206,01
Економія при броні: -12,85 грн
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
171,14
Економія при броні: -11,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,00
Економія при броні: -32,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
105,48
Економія при броні: -4,58 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
169,91
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
108,24
Економія при броні: -5,45 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
97,97
Економія при броні: -4,48 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
170,40
Економія при броні: -7,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
173,70
Економія при броні: -45,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
183,08
Економія при броні: -19,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,40
Економія при броні: -29,30 грн