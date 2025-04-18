Київ (адресу не вказано)
Доступно в 601 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,00
Економія при броні: -32,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
182,20
Економія при броні: -16,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
114,90
Економія при броні: -24,62 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
167,60
Економія при броні: -28,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
167,60
Економія при броні: -35,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
167,56
Економія при броні: -8,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,40
Економія при броні: -29,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
109,37
Економія при броні: -6,27 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
183,50
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
176,07
Економія при броні: -39,68 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
189,40
Економія при броні: -40,64 грн