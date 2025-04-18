Київ
Холосас (Cholosas-АВ)

Холосас (Cholosas-АВ)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 601 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
159,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
115,30 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
157,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
129,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
108,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,00
Економія при броні: -32,70 грн
165,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
182,20
Економія при броні: -16,90 грн
165,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
159,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
114,90
Економія при броні: -24,62 грн
90,28 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
167,60
Економія при броні: -28,22 грн
139,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
156,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
124,19 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
167,60
Економія при броні: -35,98 грн
131,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
163,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
167,56
Економія при броні: -8,21 грн
159,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,40
Економія при броні: -29,10 грн
165,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
159,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
163,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
159,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
109,37
Економія при броні: -6,27 грн
103,10 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
183,50
Економія при броні: -15,40 грн
168,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
176,07
Економія при броні: -39,68 грн
136,39 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
189,40
Економія при броні: -40,64 грн
148,76 грн
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