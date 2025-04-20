Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,70
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
107,29
Економія при броні: -7,19 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
185,13
Економія при броні: -25,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
176,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
139,96
Економія при броні: -8,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
87,67
Економія при броні: -3,91 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
172,41
Економія при броні: -37,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
108,02
Економія при броні: -7,81 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
181,28
Економія при броні: -21,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
173,09
Економія при броні: -13,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
106,31
Економія при броні: -6,10 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
183,44
Економія при броні: -23,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
89,90
Економія при броні: -5,68 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
187,88
Економія при броні: -27,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,40
Економія при броні: -36,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
187,67
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,70
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
108,90
Економія при броні: -24,68 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
160,59
Економія при броні: -10,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
176,00
Економія при броні: -57,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
195,40
Економія при броні: -37,10 грн