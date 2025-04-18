Харків (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
96,72
Економія при броні: -3,24 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
182,73
Економія при броні: -19,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,70
Економія при броні: -33,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,20
Економія при броні: -33,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,70
Економія при броні: -33,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,00
Економія при броні: -33,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни