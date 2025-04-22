Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,50
Економія при броні: -33,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,50
Економія при броні: -33,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50
Економія при броні: -29,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
110,44
Економія при броні: -10,65 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
175,21
Економія при броні: -21,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,00
Економія при броні: -32,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
114,64
Економія при броні: -7,00 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
164,16
Економія при броні: -10,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,70
Економія при броні: -33,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
109,19
Економія при броні: -9,40 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
176,38
Економія при броні: -22,82 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
120,69
Економія при броні: -6,66 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
203,97
Економія при броні: -11,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Холосас сироп банка полімерна 130 г №1
Вітаміни
117,50
Економія при броні: -2,00 грн
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
198,20
Економія при броні: -33,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,40
Економія при броні: -29,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Холосас сироп флакон полімерний 250 г №1
Вітаміни
194,50 грн