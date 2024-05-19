Бетасалік® мазь туба 15 г, №1 - Харків (20797) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 392 аптеках
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Бажаємо здоров'я
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25