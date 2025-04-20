Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 204 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
119,65
Економія при броні: -3,71 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,11
Економія при броні: -16,41 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
144,02
Економія при броні: -0,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
126,00
Економія при броні: -9,00 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
28,80
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
129,00
Економія при броні: -5,58 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
115,58
Економія при броні: -4,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
141,88
Економія при броні: -20,54 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,81
Економія при броні: -15,73 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
116,06
Економія при броні: -11,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
123,42
Економія при броні: -5,39 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн