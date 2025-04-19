Львів (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,10
Економія при броні: -11,91 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
144,10
Економія при броні: -15,70 грн
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
124,12
Економія при броні: -8,81 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
144,10
Економія при броні: -15,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,71
Економія при броні: -17,84 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я