Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,69
Економія при броні: -22,60 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
125,14
Економія при броні: -6,14 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,41
Економія при броні: -6,58 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
130,61
Економія при броні: -20,32 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,93
Економія при броні: -23,22 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,13
Економія при броні: -19,74 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
121,84
Економія при броні: -10,45 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
139,74
Економія при броні: -23,88 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,29
Економія при броні: -17,43 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
138,48
Економія при броні: -22,62 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн