Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
116,80
Економія при броні: -3,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
144,10
Економія при броні: -11,30 грн
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
139,00
Економія при броні: -18,97 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
115,28
Економія при броні: -9,04 грн
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
141,65
Економія при броні: -9,65 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
98,69
Економія при броні: -5,24 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
129,21
Економія при броні: -7,13 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
136,20
Економія при броні: -16,17 грн
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
165,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Мезатон розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мезатон краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
133,20 грн