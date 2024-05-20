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Баклофен таблетки 25 мг, №50 - Запоріжжя (11955) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
406,36
Економія: -59,62 грн
346,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
394,66
Економія: -47,68 грн
346,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
360,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
409,99
Економія: -62,82 грн
347,17 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (7)
393,00
Економія: -55,00 грн
338,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
393,99
Економія: -46,82 грн
347,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
400,83
Економія: -34,26 грн
366,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
399,28
Економія: -63,13 грн
336,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
387,24
Економія: -41,23 грн
346,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
422,15
Економія: -75,54 грн
346,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
377,58
Економія: -40,92 грн
336,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
431,14
Економія: -85,08 грн
346,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
400,50
Економія: -53,89 грн
346,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
411,45
Економія: -64,46 грн
346,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
420,08
Економія: -86,60 грн
333,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
386,76
Економія: -40,67 грн
346,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
407,14
Економія: -67,94 грн
339,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
396,96
Економія: -48,25 грн
348,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
419,94
Економія: -73,85 грн
346,09 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
434,00
Економія: -93,00 грн
341,00 грн