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Баклофен таблетки 25 мг, №50 - Львів (11955) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
345,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
340,52 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
367,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
393,10
Економія: -54,42 грн
338,68 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (5)
395,99
Економія: -48,88 грн
347,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
340,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
430,99
Економія: -83,88 грн
347,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (104)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
367,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
379,28
Економія: -33,87 грн
345,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (104)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
367,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
385,99
Економія: -38,88 грн
347,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
442,99
Економія: -95,88 грн
347,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (104)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
367,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
358,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
472,99
Економія: -125,88 грн
347,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
340,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
388,99
Економія: -41,88 грн
347,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (104)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
367,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (104)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
367,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
390,25
Економія: -51,91 грн
338,34 грн