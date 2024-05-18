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Баклофен таблетки 25 мг, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (11955) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
403,61
Економія: -37,34 грн
366,27 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (3)
392,37
Економія: -26,10 грн
366,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
413,77
Економія: -47,38 грн
366,39 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
386,63
Економія: -43,09 грн
343,54 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
410,91
Економія: -44,85 грн
366,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
367,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
367,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
413,71
Економія: -60,10 грн
353,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
331,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
423,68
Економія: -70,23 грн
353,45 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
391,92
Економія: -38,42 грн
353,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
384,36
Економія: -18,31 грн
366,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
331,91 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
376,96
Економія: -43,91 грн
333,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
408,40
Економія: -77,82 грн
330,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
367,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
357,86
Економія: -18,99 грн
338,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
414,42
Економія: -75,55 грн
338,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2)
383,83
Економія: -33,59 грн
350,24 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
372,36
Економія: -39,52 грн
332,84 грн