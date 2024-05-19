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Баклофен таблетки 10 мг, №50 - Львів (11954) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
309,80
Економія: -41,80 грн
268,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
261,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
308,69
Економія: -43,82 грн
264,87 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
313,99
Економія: -40,80 грн
273,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
267,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
301,80
Економія: -30,07 грн
271,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
313,79
Економія: -43,87 грн
269,92 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
299,99
Економія: -26,80 грн
273,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
326,99
Економія: -53,80 грн
273,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (8)
368,99
Економія: -95,80 грн
273,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
261,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
308,99
Економія: -35,80 грн
273,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -52,80 грн
273,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
356,99
Економія: -83,80 грн
273,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
315,16
Економія: -43,42 грн
271,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
378,99
Економія: -105,80 грн
273,19 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
318,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
295,16
Економія: -30,02 грн
265,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
260,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
378,99
Економія: -105,80 грн
273,19 грн