Амброксол таблетки 30 мг блістер у пачці, №20 - Запоріжжя (86070) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
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Полтава, вул. Панянка, 65-Б
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Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
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Всього: упаковка (1)
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Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
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Всього: упаковка (3)
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Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
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Суми, вул. Іллінська, 35
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Аптека24
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Всього: упаковка (5), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Челсі плюс
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Аптека
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22