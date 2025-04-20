Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -5,48 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
65.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
65.6 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
66.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 46
84.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
51,01
Економія при броні: -2,95 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
84.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,41
Економія при броні: -2,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Самар, вул. Гетьманська, 139-В
88.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
95.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
95.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
131.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,67
Економія при броні: -5,67 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
136.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,47
Економія при броні: -4,47 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Полтава, пл. Павленківська, 3
199.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,47
Економія при броні: -1,51 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,23
Економія при броні: -5,23 грн
Економ аптека
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
246.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"