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Мукалітан (Mucalitan)
Мукалітан (Mucalitan)
Вінниця
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Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
132.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,40
Економія при броні:
-13,20 грн
41,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
137.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
49,50
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
152.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
52,99
Економія при броні:
-1,59 грн
51,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 151
170.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Зелена, 10
185.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хотів, вул. Шевченка, 103
185.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новосілки, вул. Приміська, 26
186.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
187.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
188.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
60,58
Економія при броні:
-1,82 грн
58,76
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
189.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні:
-11,70 грн
42,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 142-А
190.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
190.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
190.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
52,99
Економія при броні:
-1,59 грн
51,40
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 55
191.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні:
-11,70 грн
42,80
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
191.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
53,00
Економія при броні:
-1,59 грн
51,41
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
191.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні:
-11,70 грн
42,80
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Шалімова Академіка, 44/10
191.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні:
-11,70 грн
42,80
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
192.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
193.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
193.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
44,40
грн
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