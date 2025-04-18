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Мукалітан (Mucalitan)
Мукалітан (Mucalitan)
Одеса
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
191.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
253.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
49,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
254.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,10
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,23
Економія при броні:
-4,23 грн
50,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
255.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,47
Економія при броні:
-4,47 грн
50,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
258.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,67
Економія при броні:
-5,67 грн
50,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
53,12
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,00
Економія при броні:
-5,00 грн
50,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
366.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
49,70
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні:
-4,48 грн
50,00
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 46
370.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,82
Економія при броні:
-2,76 грн
48,06
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
371.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,71
Економія при броні:
-2,80 грн
47,91
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
371.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,40
Економія при броні:
-13,20 грн
41,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
374.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
46,00
грн
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Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
374.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні:
-4,48 грн
50,00
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
390.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
41,05
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
391.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
41,05
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні:
-4,48 грн
50,00
грн
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