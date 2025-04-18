Київ
Мукалітан (Mucalitan)

Мукалітан (Mucalitan)

Одеса (адресу не вказано)
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
191.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
253.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
49,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
254.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,23
Економія при броні: -4,23 грн
50,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
255.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,47
Економія при броні: -4,47 грн
50,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
258.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,67
Економія при броні: -5,67 грн
50,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
53,12 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,00
Економія при броні: -5,00 грн
50,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
366.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
49,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
50,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 46
370.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,82
Економія при броні: -2,76 грн
48,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
371.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,71
Економія при броні: -2,80 грн
47,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
371.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,40
Економія при броні: -13,20 грн
41,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
374.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
46,00 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
374.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
48,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
50,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
390.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
41,05 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
391.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
41,05 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
50,00 грн
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