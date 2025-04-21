Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
148.6 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,47
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
151.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,67
Економія при броні: -5,67 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,23
Економія при броні: -5,23 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
240.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,00
Економія при броні: -6,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
255.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -5,48 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
263.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
51,10
Економія при броні: -3,04 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
263.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
51,06
Економія при броні: -3,15 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
267.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
268.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
281.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
282.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
285.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
285.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
348.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,40
Економія при броні: -13,20 грн