Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,29
Економія при броні: -1,63 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
157.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
183.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького Тиводара, 80
187.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Костопіль, вул. Кобилянської Ольги, 25-А
206.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
224.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
52,99
Економія при броні: -1,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
436.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,40
Економія при броні: -13,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
449.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
52,99
Економія при броні: -1,59 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 151
451.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Зелена, 10
455.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 142-А
456.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
456.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
457.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
458.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
60,58
Економія при броні: -1,82 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Салютна, 2
459.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
460.6 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Виговського Івана, 20
460.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Шалімова Академіка, 44/10
461.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні: -11,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Приміська, 26
461.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"