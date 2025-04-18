Київ (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
60,58
Економія при броні: -1,82 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,47
Економія при броні: -1,51 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
4.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
4.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
5.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.6 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
6.6 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
56,00
Економія при броні: -11,97 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
7.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні: -11,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Шалімова Академіка, 44/10
7.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
52,00
Економія при броні: -2,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миропільська, 1
7.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 20
7.6 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"