Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,67
Економія при броні: -5,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,47
Економія при броні: -4,47 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,23
Економія при броні: -5,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
112.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
51,10
Економія при броні: -3,04 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
113.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
51,06
Економія при броні: -3,15 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
116.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
117.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
125.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,00
Економія при броні: -6,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
134.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
134.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -5,48 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
138.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 139-В
161.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,47
Економія при броні: -1,51 грн