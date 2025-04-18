Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
3.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Каденюка, 23
7.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
В містах поряд
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,47
Економія при броні: -1,51 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 139-В
165.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
192.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
194.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
195.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 4-К
196.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
196.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
202.6 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,71
Економія при броні: -2,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
203.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,82
Економія при броні: -2,76 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
248.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,48
Економія при броні: -4,48 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
311.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,67
Економія при броні: -5,67 грн