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Мукалітан (Mucalitan)
Мукалітан (Mucalitan)
Чернігів
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
44,40
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
121.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні:
-11,70 грн
42,80
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 34
122.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні:
-11,70 грн
42,80
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
56,00
Економія при броні:
-11,97 грн
44,03
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 20
123.5 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
44,40
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 71-А
123.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
44,40
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 1
124.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні:
-11,70 грн
42,80
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
124.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,10
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
51,00
Економія при броні:
-2,00 грн
49,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
126.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
46,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Виговського Івана, 20
127.8 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
44,40
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
128.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні:
-11,70 грн
42,80
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,30
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
128.3 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
46,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
55,10
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
128.4 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
60,58
Економія при броні:
-1,82 грн
58,76
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,50
Економія при броні:
-11,70 грн
42,80
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
54,18
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
129.7 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
50,47
Економія при броні:
-1,51 грн
48,96
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
129.9 км
Мукалітан таблетки 0.05 г контейнер №30
ТОВ "Тернофарм"
52,99
Економія при броні:
-1,59 грн
51,40
грн
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