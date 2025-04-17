Київ (адресу не вказано)
Доступно в 522 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
447,20
Економія при броні: -29,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
448,50
Економія при броні: -68,13 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
334,83
Економія при броні: -50,01 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
473,58
Економія при броні: -71,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
466,87
Економія при броні: -68,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
466,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
428,97
Економія при броні: -53,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
466,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
447,50
Економія при броні: -68,02 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
447,50
Економія при броні: -68,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
469,35
Економія при броні: -73,78 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм