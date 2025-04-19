Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
432,26
Економія при броні: -25,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
449,32
Економія при броні: -38,49 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
434,50
Економія при броні: -16,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
431,80
Економія при броні: -14,00 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
439,10
Економія при броні: -18,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
445,87
Економія при броні: -38,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
445,12
Економія при броні: -48,44 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
463,49
Економія при броні: -75,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
435,61
Економія при броні: -47,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
285,30
Економія при броні: -26,63 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
463,54
Економія при броні: -66,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
467,20 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
478,96
Економія при броні: -54,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
151,43
Економія при броні: -22,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
492,91
Економія при броні: -104,53 грн