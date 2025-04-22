Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
70,37
Економія при броні: -0,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
440,58
Економія при броні: -13,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
473,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
473,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
473,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
421,40
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
444,31
Економія при броні: -27,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
444,90
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
464,96
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
473,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
481,03
Економія при броні: -15,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
473,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
473,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
461,84
Економія при броні: -17,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
473,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
473,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
439,59
Економія при броні: -31,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
465,41
Економія при броні: -15,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Глюренорм® таблетки 30 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм