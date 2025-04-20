Валеріана форте (Valeriana forte)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
125,00
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
121,00
Економія при броні: -13,81 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
123,77
Економія при броні: -18,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,90
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
120,00
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
120,00
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
82,80
Економія при броні: -11,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
124,82
Економія при броні: -3,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
48,36
Економія при броні: -1,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
126,53
Економія при броні: -15,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
123,83
Економія при броні: -19,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
123,95
Економія при броні: -15,73 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
137,45
Економія при броні: -4,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
124,87
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
124,12
Економія при броні: -18,87 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
120,00
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
121,68
Економія при броні: -13,33 грн