Валеріана форте (Valeriana forte)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
122,27
Економія при броні: -11,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
123,74
Економія при броні: -4,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
124,11
Економія при броні: -16,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
123,27
Економія при броні: -15,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
138,10
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
138,00
Економія при броні: -19,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,31
Економія при броні: -26,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
123,64
Економія при броні: -13,47 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
125,41
Економія при броні: -15,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
122,30
Економія при броні: -14,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,70 грн