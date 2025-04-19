Валеріана форте (Valeriana forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
125,65
Економія при броні: -13,18 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
137,40
Економія при броні: -21,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
133,40
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
124,12
Економія при броні: -13,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
124,04
Економія при броні: -14,77 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
138,00
Економія при броні: -22,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
138,00
Економія при броні: -22,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
138,00
Економія при броні: -22,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
133,40
Економія при броні: -17,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
138,10
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
124,34
Економія при броні: -15,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,90
Економія при броні: -19,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
138,00
Економія при броні: -22,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
138,00
Економія при броні: -22,30 грн