Валеріана форте (Valeriana forte)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 726 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,80
Економія при броні: -13,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
145,60
Економія при броні: -31,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
149,75
Економія при броні: -32,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
125,04
Економія при броні: -13,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
115,65
Економія при броні: -17,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
125,65
Економія при броні: -15,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
134,80
Економія при броні: -13,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
123,03
Економія при броні: -11,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
125,92
Економія при броні: -12,07 грн