Валеріана форте (Valeriana forte)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
122,09
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
124,09
Економія при броні: -9,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
133,40
Економія при броні: -12,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
138,00
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
123,85
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум