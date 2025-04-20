Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
246,19
Економія при броні: -33,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
250,78
Економія при броні: -26,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
244,39
Економія при броні: -29,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
238,50
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
211,56
Економія при броні: -8,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
251,99
Економія при броні: -28,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
247,65
Економія при броні: -21,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
241,34
Економія при броні: -9,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
254,54
Економія при броні: -51,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн